Brasil tem 11 mortes por coronavírus e 904 casos da doença

No fim da tarde desta sexta-feira, 20, foram confirmadas mais quatro mortes pelo covid-19 pela secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Com isso, o número de óbitos pela doença é 11 no País. De acordo com o último balanço, recém divulgado pelo Ministério da Saúde, há 904 casos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. As duas outra mortes no País foram no Estado do Rio de Janeiro.

Os quatro novos pacientes que faleceram são todos idosos com “comorbidades”, três homens (de 70, 80 e 93 anos) e uma mulher de 83 anos.

Nesta sexta, como você leu no BRP, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma previsão preocupante, e afirmou a empresários que o sistema de Saúde, incluindo o privado, deverá entrar em colapso no final do mês de abril.