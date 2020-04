O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou neste sábado, 4, que até o momento não há nenhum caso confirmado de preso no sistema prisional brasileiro infectado pelo novo coronavírus. Há, no entanto, 113 casos suspeitos que seguem sendo monitorados pelo Departamento Penitenciário (Depen). A afirmação foi feita no pelo Twitter do ex-juiz.