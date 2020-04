Brasil tem 114 mortos por coronavírus em 24 horas

Nesta terça-feira, 7, o Brasil registrou 13.717 casos confirmados de coronavírus e 667 mortes pela doença, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram 114 novas mortes, aumento significante em relação aos números dos últimos dias. Foram registrados 1.661 novos casos.

O único Estado brasileiro que ainda não registrou mortes pelo novo coronavírus foi Tocantins. Com base na comparação entre infecções e mortes, o índice de letalidade do vírus está em 4,9%.

Nesta terça, o Ministério da Saúde fará uma coletiva em que o ministro Luiz Henrique Mandetta e técnicos da pasta devem rever uma medida anunciada de forma atravessada na segunda-feira e que vem provocando controvérsia: a do relaxamento da quarentena em cidades que tenham 50% de ociosidade no sistema hospitalar, como você leu no BRP. Os técnicos deixarão claro que os critérios não valem para agora, e sim para a fase posterior ao pico do surto.