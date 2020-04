País tem 127 mil casos à espera de testes

O Brasil tem 127 mil casos registrados que esperam exames para averiguar possível contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo secretário de vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, durante coletiva de imprensa, na quinta-feira, 9. Apesar do volume, segundo ele, há disponibilidade suficiente de testes para esta e para a próxima semana.

“Estamos nesta semana distribuindo 320 mil testes. Temos 127 mil casos registrados no nosso sistema para realizar a investigação laboratorial. Então, para esta semana e para a próxima, temos uma folga importante”, afirmou.

São pacientes com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Entre eles podem haver contaminados pelo vírus da covid-19 ou por outros vírus respiratórios. No total, até o dia 7 de abril, foram realizados 153.961 testes em pacientes com SRAG para identificar tanto covid-19 quanto influenza e outros vírus respiratórios.