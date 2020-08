Brasil tem 211,8 milhões de habitantes, diz IBGE

Em meio à forte suspeita de que o Censo 2020 possa ser adiado para 2022, o que provocaria um apagão censitário de impacto sem precedentes na formulação de políticas públicas no País, o IBGE informou nesta quinta, 27, que o Brasil tem 211,8 milhões de habitantes, um crescimento de 0,77% em relação a 2019, em seus 5.570 municípios com data de referência em 1º de julho de 2020. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Veja abaixo os dados:

17 municípios do País com população superior a 1 milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais;

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes);

Apenas 49 municípios brasileiros têm mais de 500 mil habitantes;

Apenas 17 municípios superavam a marca de 1 milhão de habitantes ;

O País tem 30 municípios com população inferior a 1.500 habitantes e quatro deles possuem população inferior a 1.000 habitantes;

O conjunto das 27 capitais supera os 50 milhões de habitantes, representando, em 2020, 23,86% da população total do país;

Em 28,1% dos municípios do país (ou 1.565 municípios) as taxas de crescimento foram negativas;

Pouco mais da metade dos municípios brasileiros (52,1%) apresentou crescimento populacional entre 0 a 1% e apenas 3,7% deles (205 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.