De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, até as 15h30 de quarta-feira, 22, o Brasil registrava 25.318 pacientes que foram contaminados pelo novo coronavírus e conseguiram se recuperar. O número indica que 55,3% dos casos confirmados se recuperaram. Outros 17.533 pacientes seguem em acompanhamento (38,3%).

Atualmente, o Brasil tem 45.757 pacientes confirmados com covid-19 e registra 2.906 óbitos. A taxa de letalidade é de 6,4%.