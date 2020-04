Brasil tem 3 mortes por covid-19 em presídios

O Brasil registrou, na noite de quarta-feira, 23, mais uma morte no sistema penitenciário em decorrência do novo coronavírus. Já são três óbitos pela covid-19 e 130 casos suspeitos em presídios, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

A última vítima era um homem de 54 anos, que estava preso na Penitenciária I de Mirandópolis, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a morte ocorreu na noite de terça, 21. O paciente, que ficou uma semana internado em um hospital estadual, tinha comorbidades: era portador de HIV e tinha Hepatite C.

As outras duas mortes por covid-19 em penitenciárias ocorreram no Rio de Janeiro e em Sorocaba (SP).