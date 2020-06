Brasil tem 37.840 óbitos por covid-19, mostra consórcio de imprensa

Na tarde desta terça-feira, 9, foi divulgado o segundo balanço realizado pelo consórcio de veículos da imprensa sobre os números de casos e óbitos por covid-19 no Brasil. O País tem 719.449 casos confirmados e 37.840 mortes por coronavírus. O consórcio soma os dados atualizados divulgados pelas secretárias estaduais de Saúde.

O levantamento, realizado pela união do G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, foi divulgado hoje às 13h. O primeiro balanço do consórcio foi liberado na noite de segunda-feira, 8, às 20h. Desde desse primeiro levamento, sete Estados (CE, MG, GO, PE, RR, SE e SP) atualizaram seus números. O aumento foi de 538 mortes e 8.562 novos casos foram confirmados.