Brasil tem 4.579 infectados pelo covid-19

Equipe BR Político

Subiu para 4.579 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Brasil. De acordo com atualização feita pelo Ministério da Saúde, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 30, o total de mortes chega a 159. Nas últimas 24h, 323 novos casos foram diagnosticados e 23 óbitos em decorrência do covid-19 confirmados.

Com isso, a taxa de mortalidade da doença no País passou de 3,2% para 3,5%. São Paulo segue como o Estado mais afetado pelo novo coronavírus, com 1.517 casos diagnosticados. As outras unidades com mais casos são: Rio de Janeiro (657), Ceará (372), Distrito Federal (312), Minas Gerais (261) e Rio Grande do Sul (241).