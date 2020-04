Brasil tem 43,5 mil casos confirmados de covid-19

Segundo balanço divulgado pelas secretarias estaduais de Saúde do País nesta manhã de quarta, 22, o novo coronavírus contaminou 43,5 mil pessoas no Brasil e matou 2.769 brasileiros. O epicentro é o Estado de São Paulo, com 1.093 mortes; seguido do Rio de Janeiro, 461, e Pernambuco, 260. A taxa de letalidade da doença, no Brasil, é de 6,4%.

Em um plano ousado, o Ministério da Saúde quase dobrou a meta e quer distribuir 46,2 milhões de testes para o novo coronavírus. Contudo, a pasta segue com a entrega atrasada das prometidas 23,9 milhões de unidades de exame.

Até agora, o ministério só enviou aos Estados 2 milhões de testes rápidos, recomendados para aplicação em profissionais de saúde, e 524,3 mil testes do tipo RT-PCR – mais caro, rápido e preciso.

Sete Estados no País possuem taxa de letalidade pela covid-19 maior do que a média nacional. Quatro deles estão na Região Nordeste. São eles: Alagoas (9%); Amazonas (8,5%); Paraíba (12,5%); Pernambuco (8,9%); Piauí, (7,5%); Rio de Janeiro (8,7%); e São Paulo (7,1%), de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde. O número de pacientes que se recuperaram da doença é 24.325, o que representa um percentual de 56,5% do número de infectados, informa a Agência Brasil.