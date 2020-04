O índice de contaminação por coronavírus apresentou novo crescimento recorde no Brasil nesta terça-feira, 28. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 474 óbitos e 5.385 novos casos confirmados nas últimas 24h. No total, já são 5.017 mortes, superando a China, primeiro local a registrar a doença e que somou 4.643 mortos por covid-19, e 71.886 infectados. Na última segunda-feira, 28, foram 4.543 novos infectados e 338 óbitos no Brasil.