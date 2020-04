Brasil tem 553 mortes e 12.056 casos de coronavírus

Nesta segunda-feira, 6, o Brasil registrou 553 mortes pelo novo coronavírus e 12.056 casos confirmados da doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Foram 67 mortes e 926 casos a mais do que ontem. A taxa de letalidade chegou a 4,6% com os novos dados. No domingo, quando a taxa estava em 4,2%, o Brasil era o país com a oitava maior letalidade pela doença no mundo.

De acordo com o ministério, no entanto, o índice no Brasil tende a cair, pois atualmente o número de testes feitos no País ainda é reduzido.