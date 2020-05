Brasil tem 615 registros de mortes e 10.503 de casos de coronavírus em 24 horas

O Brasil teve nas últimas 24 horas 615 mortes pelo coronavírus e bateu o recorde de óbitos e casos diários, com 10.503 novas confirmações de contaminação nesta quarta-feira, 6, de acordo com dados do portal do Ministério da Saúde. Com isso, o País já registra mais de 125 mil casos da covid-19 e 8.536 mortes. Segundo o secretário de vigilância sanitária, Wanderson Oliveira, entretanto, parte dos casos e mortes registradas de ontem para hoje estavam em investigação há alguns dias.

Nos últimos dias, Estados já começaram a emitir decretos de lockdown para conter a propagação da doença em locais com muitos casos e alta ocupação de leitos de UTI.