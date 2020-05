Brasil tem 888 mortes e 19.951 novos registros de coronavírus em 24 horas

O Brasil teve 888 mortes e 19.951 novos casos de coronavírus registrados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Enquanto o debate nacional gira em torno das polêmicas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina no tratamento da doença, o País bateu o recorde nesta quarta-feira, 20, de registros da covid-19 e já conta com 18.859 óbitos e 291.579 casos da doença.

Nesta quinta-feira, 21, os governadores dos Estados brasileiros terão uma reuniao com Bolsonaro, em que é esperado que o presidente peça o relaxamento de medidas de isolamento nos Estados.