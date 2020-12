O Brasil voltou a se aproximar do patamar de mil mortes diárias por coronavírus. Segundo o consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com as secretarias estaduais de Saúde, o País teve 915 vidas perdidas nas últimas 24 horas. No total, são 182.854 mortes registradas desde o início da pandemia. O Brasil também teve mais 44.849 casos de um total de 6.974.258 pessoas contaminadas.