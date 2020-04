Brasil tem a 8ª maior taxa de letalidade por covid-19 no mundo

O Brasil é o 8ª maior país em taxa de letalidade do mundo, de acordo com atualização feita pelo Ministério da Saúde no sábado, 4. Atualmente, o índice no Brasil está em 4,2%, enquanto nos Estados Unidos, que têm mais de 300 mil casos confirmados e 8.141 mortes, essa taxa é de 2,7%. A Itália é o país com maior índice de letalidade: 12,3%, ou seja, de cada 100 pessoas contaminadas, 12 morreram. No Reino Unido, a letalidade é de 10,3%. A Espanha registra hoje 9,4% de índice de letalidade.

O índice no Brasil tende a cair, segundo o Ministério da Saúde, porque o número de testes no País ainda é reduzido. Com o aumento dos testes, crescerá o número de pessoas contaminadas, o que reduz o cálculo em relação às vítimas fatais da doença.

Em relação ao número de casos, o Brasil ocupa a 16ª posição. Quando consideradas apenas as mortes, a posição ocupada é a 14ª.