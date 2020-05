Brasil tem ao menos 30 mil profissionais de saúde com covid-19

O Brasil, 6º país do mundo em número de casos da covid-19, tem aproximadamente 200 mil profissionais de saúde com suspeita de terem se contaminado pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Desses, cerca de 30 mil tiveram diagnóstico confirmado para covid-19. Segundo o Broadcast Político, outros 115 mil ainda aguardam conclusão de exames e 54 mil testaram negativo. Do total, os técnicos ou auxiliares de enfermagem representam 34,2%, seguidos por enfermeiros (16,9%), médicos (13,3%) e recepcionistas (4,3%).