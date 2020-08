Brasil tem mais 1.060 mortes por covid-19 em 24 horas

Nesta sexta-feira, 14, o Brasil novamente contou com mais de mil mortes diárias de covid-19. O Ministério da Saúde informou que contabilizou nas últimas 24 horas mais 1.060 vidas perdidas devido ao coronavírus. Já são 106.523 brasileiros que faleceram do vírus desde o início da pandemia no País.

Foi registrado também um alto número de infectados. Segundo a pasta, são 50.644 novos casos, com um total de 3.275.520. Nesta sexta, foi a vez da região Nordeste ultrapassar a marca de 1 milhão de infectados, com 1.008.049 contaminações e 31.896 mortes, sendo a segunda região do Brasil mais afetada.