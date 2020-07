O Brasil registrou 1.163 mortes por covid-19 e 34.177 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira, 17. O total de óbitos no País já chega a 77.851. Segundo a Pasta, há ainda cerca de 3.832 mortes em investigação.

Na quinta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de registros de casos de coronavírus. Nesta sexta, o total de infecções chegou a 2.046.328.