A escalada do coronavírus no Brasil continua em alta. Nesta terça-feira, 5, o Ministério da Saúde informou que registrou mais 1.171 mortes devido à doença no País. No total, de acordo com a conta da pasta, já são 197.732 vidas perdidas desde o início da pandemia em cidades brasileiras. O número de novos infectados foi de 56.648, com um total de 7.810.400 contaminados.