Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.237 mortes por covid-19. No total, temos 98.493 mortos desde o início da pandemia no País. A pasta informou também que foram mais 53.139 desde ontem, chegando a 2.912.212.

Já o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, registrou 1.226 mortes, com um total de 98.644. Os casos foram 54.801, com total de 2.917.562.