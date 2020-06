Brasil tem mais 1.473 mortos por coronavírus e supera a Itália

Com mais um atraso para a divulgação dos dados, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou mais 1.473 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde de vítimas fatais. Com o resultado, o País supera a Itália no número de mortos devido à doença, com 34.021 falecidos. O antigo recorde foi ontem, quando o Brasil teve 1.349 mortes registradas. A Itália foi o epicentro da doença e precisou de um lockdown rígido para conseguir superar a catástrofe. Foram registrados também 30.925 novos infectados, chegando a 614.941 casos.

Assim como na última quarta-feira, o triste recorde foi divulgado apenas às 22h. Mais cedo, a pasta informou que o atraso “não é proposital”. Ao contrário do início da pandemia, quando os resultados eram informados no final da tarde. Com a troca de comando dos ministérios as informações passaram a ser divulgadas cada vez mais tarde. “Essas situações podem acontecer, porque esse processo de checagem é muito variável”, disse hoje o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário.

