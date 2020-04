Equipe BR Político

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo, 19, novos números do coronavírus no Brasil. São 2.055 novos infectados, com um total de 38.654 e mais 115 mortos devido ao vírus, chegando a 2.462 óbitos. Foi um aumento porcentual menor se comparado com o resto da semana, com 5,6% de acréscimo nos contaminados e 4,9 nos óbitos. Entretanto, especialistas dizem que isso se dá ao menor número de testes realizados no final de semana, que acabam sendo contabilizados apenas durante dias úteis.