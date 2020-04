Dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que o Brasil teve mais 357 mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24h, chegando a um total de 3.670 óbitos em decorrência da doença. Foi também atualizado o número de infectados: são 3.503 novos casos, em um total de 52.995 pacientes com covid-19 registrados no País. O recorde no número de óbitos e infectados foi registrado na última quinta-feira, com 407 mortes e 3.735 novos doentes confirmados.