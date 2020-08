Brasil tem mais 561 mortes por coronavírus, segundo Ministério da Saúde

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que registrou mais 561 mortes por coronavírus. O número, menor do que se vê durante a semana, é causado pela menor quantidade de testes realizados nos finais de semana. Com os dados atualizados, já são 94.665 óbitos, com o Brasil se aproximando rapidamente da marca de 100 mil vítimas. Já os novos casos registrados foram 16.641, com um total de 2.750.318 contaminações.

Já o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, registrou 572 mortes e 18.043 casos de covid-19. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 995 óbitos.