Dados do Ministério da Saúde indicam mais 749 mortes por coronavírus registradas nas últimas 24 horas. Assim, o Brasil ultrapassou a barreira das 13 mil mortes devido ao covid-19, com 13.149 óbitos. Na última terça-feira, devido aos dados represados do final de semana, foi registrado o atual recorde de mortes, com 881. Na última quarta-feira foram 615. A pasta informou também que foram 11.385 casos novos confirmados no mesmo período, com um total de 188.974 infectados.