Brasil tem mais 858 novas mortes por coronavírus, diz Saúde

O Ministério da Saúde confirmou mais 858 novas mortes devido ao coronavírus no País. Com Jair Bolsonaro novamente debochando da gravidade da doença, já são 135.793 óbitos causados pela covid-19. O número de novos casos confirmados é de 39.797, com um total de 4.495.183.

Já o consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, aponta 826 mortes registradas desde as 20h da última quinta-feira. Foi contabilizado também 39.991 infectados. A média móvel nos últimos sete dias no Brasil passou de 779 ontem para 769 hoje.