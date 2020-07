Brasil tem mais de 500 indígenas mortos pela covid-19

Com o avanço da covid-19 pelo interior do País, cresce, cada vez mais, o número de óbitos entre indígenas. De acordo com dados compilados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), até esta segunda-feira, 20, o Brasil registra 543 mortes pela covid-19.

No total, segundo a organização, há 16.598 indígenas infectados pela doença. O vírus já atingiu mais da metade dos 256 povos indígenas brasileiros, chegando a 136 deles.

Os dados da Apib consideram tantos os índios que vivem em aldeias quanto os que moram em perímetro urbano. Diferentemente dos números informados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que consideram apenas os índios chamados aldeiados.

A última atualização da Sesai, de sábado, 18, indica que há 11.885 casos confirmados em terras indígenas e 230 mortes.