Brasil tem mais um dia com mais de 1 mil óbitos por coronavírus

A pandemia de coronavírus continua fazendo um grande número de vítimas pelo Brasil. Apesar de as atenções de Jair Bolsonaro estarem voltadas para a divulgação do vídeo da reunião ministerial, o País registrou nesta sexta-feira, 22, mais 1.001 novos óbitos. Assim, o Brasil já tem 21.048 mortes no total.

O número de infectados continua também crescendo. Foram mais 20.803 contaminações. Mais do que os EUA (20.522) e mais do que o dobro da Rússia (8.894). O Brasil já ocupa o segundo lugar no ranking mundial de contaminados, com 330.890. Só fica atrás dos Estados Unidos, com 1.571.617 casos da covid-19.