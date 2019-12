Brasil tem menor superáviti em novembro desde 2015

Equipe BR Político

O País exportou, em novembro, R$ 3,428 bilhões a mais do que importou. É o pior resultado para o mês de novembro desde 2015. No acumulado de janeiro a novembro, o o superáviti brasileiro é de US$ 41,079 , o que também é o resultado mais fraco em quatro anos.

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia afirmou que a queda é explicada, principalmente, pelo recuo na exportação de uma plataforma de petróleo. Em novembro de 2018, a venda da plataforma de petróleo rendeu US$ 1,6 bilhão, porém a venda não se repetiu em novembro deste ano. A queda também foi puxada por recuo nas vendas de petróleo bruto (-961 milhões de dólares). O desastre de Brumadinho (MG) também influenciou o resultado, já que as vendas de minério de ferro aglomerado caíram US$ 293 milhões graças ao recuo no volume exportado desde o rompimento da barragem, que levou à interrupção na atividade em outras minas da Vale.