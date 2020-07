O Brasil, em sua franca ascendência nas curvas do coronavírus, registrou um novo recorde de infectados confirmados nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, foram 69.074 doentes. São 2.552.265 contaminados no Brasil, de acordo com o governo federal. Já as mortes registradas levaram o País a ultrapassar a barreira das 90 mil vítimas. Foram 1.595, com um total de 90.134 óbitos.