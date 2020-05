Dados desta quarta-feira, 27, do Ministério da Saúde mostram que o Brasil ultrapassou a barreira dos 400 mil infectados por covid-19. São 20.599 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, com um total de 411.821 contaminados pela doença. Foram registrados também 1.086 mortes, com um total de 25.598 óbitos.