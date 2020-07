Brasil tem quase 500 indígenas mortos pela covid-19

Números da Articulação dos Povos Indígenas (Apib) desta segunda-feira, 13, mostram que o Brasil está próximo de alcançar a marca de 500 indígenas mortos em decorrência do novo coronavírus.

De acordo com os dados, 490 índios morreram pela covid-19 desde 20 de março. Há registro de que 130 povos – do total de 225 – foram contaminados pelo vírus no País. No total, 13.801 indígenas contaminados.

Os números são superiores aos apontados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que considera apenas os índios que vivem em terras homologadas. De acordo com esses dados oficiais, até o último sábado, 11, o Brasil registrava 9.750 casos confirmados e 202 óbitos em terras indígenas.