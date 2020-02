Brasil tem um caso suspeito de coronavírus

Equipe BR Político

Há, no Brasil, apenas um caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, outros 50 casos foram descartados desder o início do monitoramento no País. A América do Sul segue sem registros de casos confirmados. As atualizações foram feitas na quinta-feira, 21.

O caso ainda sob investigação está em São Paulo. Trata-se de uma criança de 2 anos de idade, que tem histórico de viagem recente à China, mas não à Wuhan, o epicentro da contaminação. Segundo o ministério, os exames têm sido feitos com maior celeridade e, com isso, casos considerados suspeitos são descartados rapidamente e nem sequer entram no balanço diário da pasta.

De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, uma série de circunstâncias freiram o aparecimento de novos casos suspeitos, como a quarentena imposta na China, o fato do Brasil estar no verão e não termos voos diretos para aquele país.