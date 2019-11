Brasil tenta retomar Fundo Amazônia antes da COP25

O governo brasileiro tenta negociar com a Noruega e a Alemanha uma solução para a retomada dos financiamentos do Fundo Amazônia como forma de levar alguma notícia positiva na mala para Madri, onde começa na próxima segunda-feira, 2, a COP25, a cúpula do clima que o País abriu mão de sediar e na qual deverá ser um dos principais tópicos de preocupação graças aos recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia.

Essas tratativas para a retomada pouco avançaram nos últimos meses. Fontes de um dos países financiadores do fundo contaram ao BRPolítico que o governo brasileiro não está participando do comitê gestor dos recursos do fundo já alocados em programas previamente aprovados e nem nos cerca de US$ 4 milhões que estão depositados na conta do fundo no BNDES, à espera de solução para o impasse para que sejam destinados.

O governo quis mudar a forma de alocação e gestão dos recursos no início do governo Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a sugerir que dinheiro do fundo, custeado pelos governos da Alemanha e da Noruega e distribuído para o governo federal, governos estaduais da região e entidades, fosse usado para pagar desapropriações, o que não foi aceito pelos doadores.

Representantes dos países que aportam recursos ao fundo relatam boa vontade da direção do BNDES de chegar a um bom termo para a continuidade dos aportes, uma vez que os recursos ainda não destinados a nenhum projeto aprovado estão parados. Mas as coisas esbarram na dificuldade de diálogo com o Ministério do Meio Ambiente.

Ainda assim, diante da premência da COP25 e da pressão sobre o Brasil pela explosão de 30% em um ano dos índices de desmatamento, essas fontes não descartam a possibilidade de o governo brasileiro recuar de suas pretensões e tentar um acordo para a retomada dos aportes ainda nesta semana.