Brasil ultrapassa 150 mil mortes por coronavírus

O País bateu a marca de 150 mil mortes por coronavírus neste sábado, 10, segundo dados do consórcio da imprensa. O levantamento feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL nas secretarias estaduais de Saúde indica que desde às 20h de ontem, foram registradas 331 mortes. Com isso, o total de óbitos foi para 150.023 no País.

A simbólica marca é a segunda batida em relação à pandemia no Brasil, segundo no mundo em mortes e casos da doença, na semana. Na quinta-feira, o País chegou a 5 milhões de infectados. Na tarde de hoje o número total de infecções é de 5.073.483. Desde a noite de sexta o País registrou 16.293 novos casos de contaminação por covid-19.

Na sexta, a média móvel de óbitos dos 7 dias anteriores era de 609 e segue tendência de estabilidade desde o dia 14 de setembro.