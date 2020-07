Brasil ultrapassa 2 milhões de casos de coronavírus

O Brasil registrou 45.403 novos casos e 1.322 mortes por covid-19 nas últimas 24h e atingiu a marca de 2 milhões de registros de contaminações pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde atualizados nesta quinta-feira, 16. O total de óbitos chegou a 76.688.

No mesmo dia em que o País bate a triste marca, o presidente Jair Bolsonaro, que é um dos que teve a contaminação confirmada pela doença, voltou a criticar os alertas para a gravidade da pandemia e políticas de isolamento durante live semanal em seu Facebook. Bolsonaro disse que não havia como diminuir número de mortes. “Diminuir como?”, afirmou. Hoje, o Brasil é o segundo país com mais mortes e casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.