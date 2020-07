Brasil ultrapassa 60 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou 538 novos óbitos pelo novo coronavírus e bateu a marca de 60.194 mortos pela doença, desde as 20h da terça-feira, 30, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Nas últimas horas, foram 18.428 novos casos registrados e a soma de contaminações chegou a 1.426.913.

Nesta quarta-feira, 1, o governador de São Paulo, João Doria, informou que foram definidos os locais de realização dos testes da vacina contra o novo coronavírus em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Eles serão realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal e envolvem 12 centros de pesquisas e 9 mil voluntários. A vacina é uma das em fase mais adiantada de pesquisa, pouco atrás da desenvolvida pela biofarmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford (Reino Unido), que também tem testes no País. As duas instituições estudam a transferência total da tecnologia de sua produção à Fiocruz.

O Estado de São Paulo, que tem o maior número absoluto de casos teve 289.935 registros de pacientes com covid-19 e 15.030 óbitos. Em coletiva nesta quarta o secretário de Saúde do Estado, Luiz Henrique Germann, afirmou que a quantidade de registros no mês para o Estado, que sofre com uma interiorização da pandemia, ficou dentro das projeções estipuladas para o mês, entre 235 mil e 290 mil, próximo do limite superior. Já o número de mortes ficou próximo do limite inferior, estipulado entre 15 mil e 18 mil, segundo o secretário.