Brasil ultrapassa 850 mil casos de covid-19

Na noite de sábado, 13, o Brasil registrou 890 novas mortes causadas nas últimas 24 horas em decorrência do novo coronavírus, totalizando 42.791 óbitos no País, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Em relação aos casos confirmados, o consórcio registou 20.894 novos casos, somando um total de 850.796 brasileiros acometidos pela covid-19.

Mais uma vez, os dados diferem dos do Ministério da Saúde, que registrou 71 mortes a menos e 282 casos a menos nas últimas 24h. Chagando a um total de 42.720 óbitos e 850.514 casos registrados pela pasta.