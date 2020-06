Brasil ultrapassa as 40 mil mortes pela covid-19

O Brasil ultrapassou na quinta-feira, 11, a marca dos 40 mil óbitos em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde de mortes chega a 40.919, com um avanço de 1.239 óbitos em 24 horas. No período, houve um aumento de 30.412 casos confirmados da covid-19. Com isso, o total de casos no País chegou a 802.828. De acordo com a pasta, 345.595 pessoas estão recuperadas e 416.314 estão em acompanhamento.

Segundo dados do consórcio de veículos de comunicação formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o País somou 1.261 novos óbitos e 30.465 novos infectados nas últimas 24 horas. O que soma um total de 41.058 mortes, 133 a mais do que os dados do ministério. O número de casos subiu para 805.649, com um aumento de 30.465 nas últimas 24, segundo o consórcio.