Brasil ultrapassa barreira das mil mortes registradas em 24 horas

O Brasil ultrapassou nesta terça-feira, 19, a triste marca de mil mortes registradas em 24 horas. O Ministério da Saúde informou que 1.179 óbitos foram contabilizados no último dia. Assim, o País chega a 17.971 mortes no total. O recorde anterior, de 881 mortes, foi registrado na última terça-feira, quando costuma haver um aumento substancial devido ao represamento de testes do final de semana.

Foi também registrado o recorde de casos confirmados: 17.408 casos. Assim, o total de infectados do Brasil chega a 271.628 doentes. A maior marca registrada até então foi de 14.919 no dia 16 de março. Na terça-feira passada, com o represamento de casos, foi registrado um pouco mais da metade disso: 9.258.