Brasil ultrapassa EUA em óbitos de enfermeiros

Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicados no último dia 7, 98 profissionais da área morreram em decorrência da covid-19 no Brasil, ultrapassando os EUA, o epicentro hoje da pandemia do novo coronavírus, com 91 registros de óbitos de enfermeiras e enfermeiros. No mundo todo, de acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), 260 profissionais de enfermagem morreram pela doença.

Dos 98 mortos no Brasil, 25 eram enfermeiros, 56, técnicos; 17, auxiliares de enfermagem, e 67% eram mulheres. O Cofen também informou que há cerca de 3 mil casos confirmados de covid entre enfermeiros, chegando a 11 mil quando somados os casos suspeitos.

É preciso cautela na leitura dos dados, no entanto, devido às subnotificações. “A falta de dados oficiais sobre infecções e mortes entre enfermeiros e outros profissionais de saúde é escandalosa. Enfermeiras e profissionais de saúde foram expostos a um risco maior devido à falta de EPI e à falta de preparação para essa pandemia. Como resultado, vimos taxas de infecção e, tragicamente, as mortes aumentam diariamente. A falha dos governos em coletar essas informações de maneira consistente significa que não temos os dados que, adicionados à ciência, poderiam melhorar as medidas de controle e prevenção de infecções e salvar a vida de outros profissionais de saúde. Se os governos falharem em agir sobre isso, receio que possamos relembrar essa pandemia e contar os mortos entre nossos colegas de enfermagem aos milhares”, disse Howard Catton, chefe-executivo do ICN, em nota.