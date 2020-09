Brasil ultrapassa marca de 140 mil mortes por coronavírus

Nesta sexta-feira, 25, o País bateu mais uma triste marca durante a pandemia da covid-19 e chegou a 140.537 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, foram 729 novos óbitos, segundo o Ministério da Saúde. No total, foram registrados 4.689.613 casos de coronavírus desde o início da pandemia, 31.911 no último dia.

O Brasil é o país com mais mortes pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, onde já morreram 202.329 pessoas devido à covid-19, e o terceiro com mais casos, atrás, além dos EUA, também da Índia.