A pandemia do coronavírus segue estabelecendo marcas trágicas no Brasil. Hoje, a doença ultrapassou a marca de 220 mil mortes no País. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 1.283 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. Ao todo, já são 220.161 óbitos.

Com a vacinação ainda no seu início, a tendência é que os números ainda continuem elevados por um bom tempo, antes de começarem a recuar.