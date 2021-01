Brasil vacina 0,59% da população em 21 Estados e DF

Ao menos 1.248.821 de pessoas (0,59% da população) foram vacinadas contra a covid-19 no Brasil com base em dados fornecidos por 21 Estados e o Distrito Federal até a noite de quarta, 27. Os demais não divulgaram números consolidados de vacinação. As informações são reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa.

No mundo, 80 milhões de pessoas foram vacinadas contra a doença, segundo a Universidade de Oxford. O ranking está assim: Estados Unidos, em primeiro, com 23,57 milhões de doses aplicadas; China, com 22,7 milhões; Reino Unido, com 7,64 milhões; Israel, com 4,25 milhões; Emirados Árabes, com 2,76 milhões; Índia, com 2,03 milhões; Alemanha, com 1,99 milhão; Itália, com 1,58 milhão; Turquia, com 1,52 milhão; e Espanha, com 1,36 milhão.

O Brasil está na 12ª posição, com 1,13 milhão, segundo a entidade, diferente do 1,24 milhão registrado pelo consórcio de imprensa.

Total de vacinados, segundo os governos, e o porcentual em relação à população do Estado: