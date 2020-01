Brasil vai aderir a acordo que abre licitação a estrangeiros

Equipe BR Político

O Brasil vai aderir ao Acordo de Compras Governamentais (GPA, na sigla em inglês), da Organização Mundial do Comércio, segundo anunciado nesta manhã de terça, 21, pelo ministro Paulo Guedes, no Fórum Econômico Mundial, em Davos. “Agora passamos a admitir empresas de fora para todas as compras que a gente fizer, (será) um tratamento isonômico”, disse o titular da Economia. O acordo amplia a competição nas licitações brasileiras ao permitir que empresas estrangeiras participem das disputas.

“O Brasil está querendo entrar para primeira liga, para primeira divisão de melhores práticas. Isso realmente é um ataque frontal à corrupção (…) Um tema importante na campanha de Bolsonaro era acabar com a corrupção, e sabemos que boa parte da corrupção foi permitida realmente em coisas de governo: empreiteiras, obras governamentais, coisas desse tipo”, afirmou.