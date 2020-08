Brasil vai enviar 6 toneladas de mantimentos ao Líbano

A comitiva brasileira que embarca nesta quarta-feira, 12, rumo a Beirute, capital do Líbano, vai levar seis toneladas de mantimentos, que inclui medicamentos, alimentos e equipamentos de saúde, doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) serão usadas no transporte.

A missão humanitária será comandada pelo ex-presidente Michel Temer. A comitiva é composta ainda por outros 12 membros, entre eles, senadores e autoridades federais. A chegada a Beirute está prevista amanhã, nove dias depois de a zona portuária da cidade ter sido atingida por uma forte explosão que matou pelo menos 200 pessoas.