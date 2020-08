‘Brasil vai reagir’ ao embargo das Filipinas, promete ministra

O Brasil vai reagir à decisão das Filipinas de suspender a compra de carne de frango brasileiro, promete a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para começar, o governo brasileiro acionará a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o governo das Filipinas contra a decisão, que foi tomada um dia depois de a China anunciar que detectou traços do novo coronavírus em aves importadas do Brasil.

Em entrevista ao Broadcast/Estadão, a ministra disse que as Filipinas já havia demonstrado preocupação em proteger seus produtores de frango e que tomou a decisão sem ter provas de que houve contaminação. “O Brasil vai reagir. Não podemos misturar uma situação comercial com uma notícia que não tem confirmação. Um assunto comercial não se mistura com a pandemia”, afirmou a ministra.

Além disso, o ministério já enviou ao Itamaraty um pedido de contatos com o governo filipino e a OMC sobre o assunto e a embaixadora das Filipinas no Brasil foi chamada a se explicar.

A avaliação do governo é que os filipinos estão se aproveitando da pandemia para aumentar o protecionismo.