Brasil vai restringir entrada de estrangeiros em aeroportos

O governo brasileiro irá atender um pedido que já vinha sendo feito por parlamentares há alguns dias: restringir a entrada de estrangeiros em aeroportos do País. Segundo o Estadão, uma portaria irá proibir a entrada de cidadãos dos países da União Europeia e também da China, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Austrália, Japão, Malásia e Coréia. Nesta quinta-feira, o Planalto anunciou que as fronteiras terrestres com oito países da América do Sul também serão fechadas. O intuito é conter o avanço do coronavírus, que já deixou sete mortos no Brasil.