Brasil volta a ter taxa de transmissão do coronavírus acima de 1

Com o retorno do aumento dos casos diários de coronavírus, o Brasil voltou a registrar uma taxa de transmissão acima de 1, situação considerada “fora de controle” da pandemia, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 17, pelo Imperial College de Londres. A taxa no País chegou a 1,1. Há três dias o índice era estimado em 0,94.

O número significa que cada cem pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110, ou seja, cada pessoa transmite a doença para mais de uma pessoa. A taxa no País esteve no patamar acima de 1 entre abril e agosto. A partir de agosto, o índice diminuiu.

Portugal, Itália e Reino Unido também foram classificados em fase de crescimento da doença e outros países da América Latina, como Argentina (0,85) e Colômbia (0,93), estariam em fase de declínio.

O Imperial College recomendou cautela na análise dos dados uma vez que “o registro de mortes e casos no Brasil está mudando frequentemente”, segundo o relatório. Nas últimas semanas, falhas nos sistemas de registro do Ministério da Saúde causaram por alguns dias subnotificação de infecções e mortes pela covid-19. O dado também considera os números gerais do País e não discrimina tendências regionais.